EA Sports WRC stellt neue Erweiterung „Le Maestros“ vor

Codemasters und EA haben mit einem Trailer das Le Maestros Content Pack für die Rallye-Simulation EA Sports WRC 24 vorgestellt. Dieses bringt eine Reihe von neuen Wagen und Lackierungen, frische Stages an schon bekannten Orten und passende Herausforderungen. Der DLC erscheint am 28. Januar 2025 und ist Teil des EA SPORTS WRC + 24 Season Expansion Bundle.

Das sind die neuen Inhalte

Das Content Pack dreht sich um die „Ära der französischen Dominanz in der WRC“, womit die Jahre zwischen den späten 1990er-Jahren und 2020 gemeint sind. In diesem zeitraum gewannen französische Fahrer die WRC satte 15 mal nacheinander. Besonders die beiden Legenden Sébastien Loeb und Sébastien Ogier prägten in dieser Zeit den Rally-Sport.

Besonders interessant sind natürlich die neuen Fahrzeuge, die mit dem DLC ins Spiel kommen. Hier die Übersicht:

WRC 2017-2021: Citroën C3 WRC

WRC 2012-2016: Citroën DS3 WRC ’12

WRC 2012-2016: Volkswagen Polo R WRC 2013

F2 Kit Car: Citroën Xsara Kit Car

S1600: Peugeot 206 S1600

Rally4: Citroën C2 R2 Max

Passend dazu gibt es auch gleich 17 neue Lackierungen:

Citroën C2 R2 Max : “Launch Livery” (2008)

: “Launch Livery” (2008) Citroën C2 S1600 : Sébastien Ogier (2008)

: Sébastien Ogier (2008) Citroën C3 WRC : “Citroën” (2018)

: “Citroën” (2018) Citroën C3 WRC : Sébastien Ogier (2019)

: Sébastien Ogier (2019) Citroën C4 WRC : “Citroën” (2010)

: “Citroën” (2010) Citroën C4 WRC : Sébastien Ogier (2010)

: Sébastien Ogier (2010) Citroën DS3 WRC ’12 : “Citroën” (2012)

: “Citroën” (2012) Citroën DS3 WRC ’12 : Sébastien Ogier (2011)

: Sébastien Ogier (2011) Citroën Xsara Kit Car : “Citroën” (1999)

: “Citroën” (1999) Citroën Xsara WRC : “Citroën” (2005)

: “Citroën” (2005) Citroën Xsara WRC : “Kronos Racing” (2006)

: “Kronos Racing” (2006) Ford Fiesta WRC : Sébastien Ogier (2018)

: Sébastien Ogier (2018) Peugeot 206 Rally : Gilles Panizzi (2003)

: Gilles Panizzi (2003) Peugeot 206 S1600 : “Total Livery” (2002)

: “Total Livery” (2002) ŠKODA Fabia WRC : “Factory Livery” (2003)

: “Factory Livery” (2003) Volkswagen Polo R WRC 2013: Sébastien Ogier (2013)

Mit dem DLC erweitert Codemasters auch zwei Orte, die sich schon im Spiel befinden, um neue Wertungsprüfungen. Es sind 12 an der Zahl, je sechs davon in Portugal und Monte Carlo. Ein Highlight ist ganz klar die ikonische Fafe-Stage in Portugal, eine der berühmtesten Wertungsprüfungen in der WRC-Geschichte. Hier die komplette Liste:

Monte Carlo: Briançonnet-Entrevaux (14.3km)

Monte Carlo: Entrevaux-Briançonnet (13.7km)

Monte Carlo: Les Vénières (6.9km)

Monte Carlo: Parbiou (6.2km)

Monte Carlo: Le Champ (7.4km)

Monte Carlo: Pertus (7.4km)

Portugal: Fafe (11.3km)

Portugal: Vila Pouca (11km)

Portugal: Barbosa (5.7km)

Portugal: Passos (5.5km)

Portugal: Moreira do Rei (5.5km)

Portugal: Ruivães (5.5km)

Die neuen Inhalte werden auch in einer Reihe von neuen Herausforderungen genutzt, die ebenfalls am 28. Januar ihren Weg ins Spiel finden. Den Trailer könnt ihr euch hier ansehen: