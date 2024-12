Ein „Der Herr der Ringe“-Horrorspiel? Director von Silent Hill 2 träumt von düsterer Mittelerde

Ähnlich gruselig ist Sams Begegnung mit der gigantischen Spinne Kankra in „Die zwei Türme“. Diese albtraumhafte Szene, in der Sam allein und verzweifelt durch die dunklen Tunnel von Cirith Ungol irrt, könnte direkt aus einem Survival-Horror-Spiel stammen. Auch die Höhlen von Dwimorberg, Heimat der verfluchten Armee der Toten, bieten eine unheimliche Atmosphäre, die perfekt für schaurige Gameplay-Momente wäre.

Obwohl Tolkiens Werk als episches Fantasy-Abenteuer bekannt ist, gibt es zahlreiche Momente, die zeigen, dass Mittelerde eine düstere und erschreckende Seite hat. Schon die Begegnungen mit den Nazgûl in „Die Gefährten“ erinnern mehr an Szenen aus einem Horrorfilm: Frodo und seine Begleiter, verfolgt von gesichtslosen Schatten, die eine unaufhaltsame Bedrohung darstellen.

In einem Interview mit Bonfire Conversations sprach Lenart über sein Traumprojekt, ein Fantasy-Horrorspiel. Als der Moderator das Der Herr der Ringe-Universum ins Gespräch brachte, reagierte Lenart mit einem vielsagenden Hinweis: „Denken sie nicht, dass ich meine Ideen nicht darauf aufgebaut habe.“ Doch was genau hätte ein solches Spiel bieten können?

