Eine besondere Überraschung im Trailer war ein kurzer Blick auf ein neues Mario Kart-Spiel , das auf der Switch 2-Hardware läuft. Zudem kündigte Nintendo an, dass Spieler die Möglichkeit haben werden, die Konsole im Rahmen weltweiter Events vorab zu testen. Wer teilnehmen möchte, sollte sich rechtzeitig registrieren . Zu folgenden Terminen wird dies in Europa möglich sein:

Auf den ersten Blick erinnert die Nintendo Switch 2 stark an ihren Vorgänger, behält das bewährte Layout bei, in dem ein zentraler Bildschirm von abnehmbaren Joy-Con-Controllern flankiert wird. Doch das neue Modell bringt entscheidende Verbesserungen mit sich:

What do you think?