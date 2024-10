Flint: Treasure of Oblivion – Spannende Vorschau auf das Piraten-Adventure

In „Flint: Treasure of Oblivion“ erkunden die Spieler ihre Umgebung und interagieren mit den Einwohnern, um die Geschichte voranzutreiben und neue Quests freizuschalten. Sie sammeln Karten, die sowohl die Handlung als auch taktische Elemente unterstützen. Mit diesen Karten können Flint und seine Crew aufsteigen, neue Waffen erlangen und Attribute wie Verteidigung, Geschicklichkeit und Gesundheit verbessern. Um in die Abenteuer zu starten, müssen die Spieler ein vielfältiges Team aus verschiedenen Piratenklassen zusammenstellen, wobei jeder Charakter einzigartige Fähigkeiten mitbringt.

Microids und Savage Level präsentieren eine exklusive Vorschau auf das kommende Taktik-Rollenspiel „Flint: Treasure of Oblivion“. Das über vier Minuten lange Gameplay-Video gibt Spielern einen detaillierten Einblick in die Spielmechanik, die faszinierende Piratenwelt und die Tiefe des Rollenspiels.

