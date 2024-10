Baldur’s Gate 3 für PS5 Pro: Das Rollenspiel der Extraklasse erhält eine verbesserte Version

Ebenfalls in der Mache ist der Foto-Modus sowie die Unterstützung von Crossplay, an denen der Entwickler weiterhin arbeitet. Wann mit dessen Verfügbarkeit zu rechnen ist, lässt Larian Studios jedoch weiterhin offen. Es ist nicht auszuschließen, dass dies alles zusammen mit dem PS5 Pro Patch einhergehen könnte.

Das amtierende Spiel des Jahres 2023, Baldur’s Gate 3, erhält bald eine verbesserte Version für die PS5 Pro. Das Rollenspiel hat in den vergangenen Monaten nicht nur Kritiker begeistert, sondern auch eine riesige Fangemeinde gewonnen, die in die tiefgründige Welt der Forgotten Realms eintauchen möchte. Mit der neuen PS5 Pro-Version können Spieler sich auf noch beeindruckendere Grafiken und ein insgesamt optimiertes Spielerlebnis freuen.

What do you think?