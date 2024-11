Indiana Jones and the Great Circle: Spannendes Gameplay-Deep Dive ab 16 Uhr

Das Jahr ist fast vorüber, und Xbox-User Einer der heiß erwarteten: Indiana Jones and the Great Circle von MachineGames und Bethesda. Die Entwickler haben jetzt einen tiefen Einblick in die Welt des Spiels und einen umfassenden Gameplay Deep Dive angekündigt. Diese lässt sich ab 16 Uhr verfolgen.

In diesem Special wird Audio Director Pete Ward exklusive Einblicke in Schauplätze, Rätsel, Ausrüstung und den Kampf geben. Damit werden spannende Einblicke und frisches Gameplay-Material erwartet, die Appetit auf mehr machen.

Indiana Jones and the Great Circle erscheint am 9. Dezember für Xbox Series X/S und PC. PS5-Spieler können sich auf eine Veröffentlichung im Frühjahr 2025 freuen.