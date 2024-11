NieR: Automata Inspiriert Stellar Blade – Das Zusammentreffen der Heldinnen

Das Update verspricht also, das Spielerlebnis auf vielen Ebenen zu erweitern und für eine noch tiefere Immersion zu sorgen. Die neuen Features und Verbesserungen stehen ab dem 20. November zur Verfügung und lassen Fans gespannt darauf warten, welche neuen Facetten sich in „Stellar Blade“ entdecken lassen.

Neben den Gegenständen im Emils Laden hält das Update weitere spannende Inhalte bereit: Der neu integrierte Fotomodus erlaubt es Spielern, ihre epischen Momente festzuhalten. Verschiedene Filter und eine Vielfalt an Posen ermöglichen es, EVE und ihre Kameraden aus neuen Blickwinkeln zu betrachten und das Spiel in visueller Hinsicht noch intensiver zu erleben.

In der neuen Welt von „Stellar Blade“ eröffnet Emil nun einen Laden, in dem er exklusive Gegenstände verkauft. Insgesamt elf besondere Items, die sowohl Elemente von NieR: Automata als auch von Stellar Blade vereinen, erwarten die Spieler. Für Fans beider Spiele bietet dies eine willkommene Gelegenheit, durch diese Items die besten Eigenschaften beider Welten zu erleben und die Heldinnen EVE und Emil auf neue Weise zu entdecken.

