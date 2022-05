Last-Gen Konsolen bremsen doch aus, räumen immer mehr Entwickler ein

Der Generationsübergang von der PS4 zur PS5, bzw. Xbox One zur Xbox Series X, gestaltet sich doch schwieriger und langwieriger als anfänglich erwartet. Dies zwingt viele Entwickler und Publisher dazu, verstärkt auf Cross-Gen Releases zu setzen.

Dass das zum Nachteil der neueren Hardware sein kann, hat man bisher und aus PR-Sicht zwar immer bestritten, wird nun aber offensichtlicher denn je. Mehr und mehr Entwickler räumen inzwischen ein, dass einen die Last-Gen Konsolen ausbremsen und man an einem Punkt angekommen ist, wo man diese einfach hinter sich lassen muss.

Alte Hardware bremst aus

So jüngst geschehen bei Gotham Knights, zu dem Warner Bros. Montreal jetzt eine Erklärung abliefert, warum man auf die Last-Gen verzichtet. Darin ist auf einer Seite die Rede vom Umfang des Spiels, auf der anderen Seite spricht man von einem „zufriedenstellenden Qualitätsniveau“, das man nur so erreichen könne. Kurz gesagt, die New-Gen Versionen würden unter der PS4 und Xbox One im Schlepptau leiden.

„Bei der Betrachtung des Ausmaßes und Umfangs von Gotham Knights mussten wir unsere Bemühungen priorisieren und fokussieren, um das Spiel auf einem zufriedenstellenden Qualitätsniveau für die aktuelle Generation zu liefern“, so Executive Producer Fleur Marty. „Wir verstehen vollkommen, dass dies für Spieler, die noch keine Konsole der aktuellen Generation besitzen, ärgerlich ist, und glauben sie mir, wir haben uns diese Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht, aber am Ende wollten wir uns darauf konzentrieren, ein Spiel abzuliefern, auf das wir wirklich stolz sein können.“

Ähnliches konnte man auch vom Test Drive Unlimited-Entwickler KT Racing hören, die ebenfalls die Last-Gen Konsolen in der Entwicklung gestrichen haben, um die Qualität auf der neueren Hardware „zu maximieren“.

„Schließlich hat NACON mit dem Ziel, das Beste aus der Technologie der neuesten Konsolen herauszuholen und die Gesamtqualität des Spiels zu maximieren, beschlossen, Test Drive Unlimited Solar Crown nicht mehr für PlayStation 4 und Xbox One zu entwickeln.“

Weitere Projekte, die sich aktuell in Arbeit befinden, dürften den gleichen Weg gehen und es den Entwicklern und Publishern zunehmend leichter machen, die alten Konsolen abzusägen, je mehr PS5 und Xbox Series X im Umlauf sind. Sony selbst plant hingegen noch mindestens bis 2025 den Support für die PS4 ein, da hier weiterhin die größeren Umsätze erzielt werden.