Neuer State of Play im September geplant – Gerücht

Um die Abwesenheit von Sony auf der Gamescom in diesem Jahr weiter zu kompensieren, soll im September ein neuer State of Play anstehen. Das wäre angesichts der vielen Gerüchte derzeit auch gar nicht so abwegig.

Dass Sony ein neues Event plant, bringt derzeit Jeff Grubb von Giant Bomb in Umlauf, der gerne mal viel spekuliert. Dies bringt er auch mit der jüngsten Preiserhöhung von PlayStation Plus in Verbindung, die für ihn wie eine Einleitung dazu klingt.

Auf Twitter (X) schreibt Grubb jedenfalls:

I've heard a State of Play is coming, and this feels like a lead-in for that. https://t.co/0ptA09CyDW — Grubb (@JeffGrubb) August 31, 2023

Ein State of Play ist überfällig

Dass Sony tatsächlich ein neues Event wie den State of Play plant, ist gar nicht so unwahrscheinlich. Zum einen war man auf der Gamescom in der vergangenen Woche alles andere als präsent.

Weiterhin steht der Release von Marvel’s Spider-Man 2 auf dem Plan, dem oftmals ein dedizierter State of Play vorausgeht. Nicht zu vergessen, die anstehenden Markteinführungen neuer PlayStation-Produkte wie den neuen PlayStation Headsets, PlayStation Portal oder der viel spekulierten PS5 Slim.

Zudem findet im September die Tokyo Game Show statt, an der Sony diesmal nur in einem kleinen Rahmen teilnimmt und Indie-Projekte von Third-Parties zeigen wird. Ein klassischer PlayStation Booth oder eine Präsentation wird es in diesem Jahr offenbar nicht geben. Auch hier würde eine eigene Ersatz-Show durchaus Sinn machen.

Eine offizielle Bestätigung von Sony für einen State of Play gibt es bisher jedenfalls nicht, die oftmals auch recht kurzfristig erfolgt.