Nobody Wants to Die: Launch-Trailer mit spektakulären Eindrücken online

Critical Hit Games und Plaion veröffentlichten heute den Noir-Krimi „Nobody Wants to Die“, was mit einem offiziellen Launch-Trailer gefeiert wird.

„Nobody Wants to Die“ ist ein Psychothriller-Adventure-Spiel, das in einer dystopischen Welt spielt, in der die Menschen gezwungen sind, an einem tödlichen Spiel teilzunehmen. Die Spieler übernehmen die Rolle von Evan, einem Mann, der verzweifelt versucht, seine Tochter Lucy zu finden und aus dem Spiel zu befreien.

Das Spiel zeichnet sich durch seine einzigartige Mischung aus Stealth- und Action-Elementen sowie seiner fesselnden Geschichte und seinen komplexen Charakteren aus. Die Spieler müssen die Umgebung erkunden, Hinweise sammeln und Rätsel lösen.

„Von Anfang an wollten wir ein visuell spektakuläres, narrativ getriebenes Spiel erschaffen“, sagt Grzegorz Goleń, der CEO und Lead Game Designer von Critical Hit Games. „Unser kleines, leidenschaftliches und erfahrenes Team hat die Unreal Engine 5 eingesetzt, um eine unglaublich realistische Umgebung und Welt zu erschaffen. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler sich in der Sci-Fi-Welt von Nobody Wants to Die verlieren.“

„Nobody Wants to Die“ ist für 24,99 EUR im PlayStation Store erhältlich.