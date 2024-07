Gamescom 2024: Der Indie-Booth dreht auch in diesem Jahr voll auf

Die Indie-Gaming-Szene ist so vielfältig und kreativ wie nie zuvor, und 2024 ist keine Ausnahme. Von adrenalingeladenen Action-Abenteuern bis hin zu gemütlichen und entspannenden Erlebnissen dreht die Gamescom mit ihrem populärem Indie-Booth auch in diesem Jahr auf.

Was Besucher der Gamescom in Halle 10.2 erwarten können, dazu gibt es heute eine kleine Vorschau, die über 160 Titel aus 37 Ländern in Aussicht stellt. Action-Fans kommen voll auf ihre Kosten mit Titeln wie Jötunnslayer: Hordes of Hel, einem Diablo-ähnlichen Hack-and-Slash-Spiel, in dem ihr euch durch Horden von Höllenkreaturen kämpft, oder Sacre Bleu, einem rasanten Bullet-Time-Plattformer, in dem ihr aus der Bastille entfliehen müsst.

Gemütlichere Spieler können sich in der Fantasy-Taverne Tavern Talk vergnügen, wo sie eine Kneipe leiten und die Liebe suchen, oder in Doronko Wanko als niedlicher Zwergspitz Chaos anrichten. In Winter Burrow schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Nagetiers und baut euch ein gemütliches Zuhause im Schnee. Für Atemberaubende Grafik sorgt Keylocker, einem Spiel, das Anime-Design mit Cyberpunk-Pixeloptik vereint. 30 Birds, inspiriert von persischer Kunst, und Hieronymus, einer Fantasywelt im Stil des berühmten Malers Hieronymus Bosch.

Storyliebhaber kommen ebenfalls nicht zu kurz mit Detektivabenteuern wie Moses and Plato – Last Train to Clawville, dem historischen Gerichtsdrama The Darkest Files oder der melancholischen Reise durch ein postapokalyptisches Seoul in Goodbye Seoul. Einzigartige Spielerlebnisse warten in Henry Halfhead, einem Spiel über das Leben eines halben Kopfes, Netherworlds, einem wilden Abenteuer einer Qualle, die von ihrer Frau verlassen wird, und ANTRO, einem Rhythmus-Rätsel-Plattformer, in dem ihr als Paketbote zum Takt von Hip-Hop und Elektro Parkour lauft.

Indie-Weltpremieren auf der Gamescom

Weltpremieren fehlen ebenfalls nicht auf der gamescom 2024. Bestätigt sind bisher ChromaGun 2: Dye Hard, Morriton Manor Stories: Nordic Whispers, The Merlies und Usual June, die erstmals spielbar, plus einige Fan-Lieblinge wie Slay the Princess – The Pristine Cut und Yes your Grace: Snowfall.

Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus der riesigen Vielfalt der Indie-Gaming-Welt, die seit Jahren immer mehr Spieler begeistert und auf der Gamescom definitiv einen Blick wert sein wird. Der Ticketshop für die Gamescom 2024 ist ab sofort online.