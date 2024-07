PlayStation Plus Premium gibt es jetzt gratis zur neuen PS5 dazu

In diesem Fall lässt sich das Angebot über den PlayStation Plus Hub auf der neuen PS5-Konsole einlösen.

Dies betrifft vor allem bestehende PlayStation Plus User, denen die 3 Monate automatisch angerechnet werden. Bestehende Abonnenten erhalten in dem Fall innerhalb von 5 Werktagen nach der ersten Aktivierung ihrer PS5-Konsole eine Mitteilung auf der Konsole, die den Einlösungslink enthält. Sony empfiehlt, diesen sofort einzulösen oder sich den Gutscheincode zu notieren, da das Löschen der Mitteilungen dazu führen kann, dass auch dein Gutscheincode gelöscht wird.

Dazu muss lediglich eine neue PS5 erworben werden, die vorher noch nicht aktiviert wurde. Der Händler und Kaufpreis ist somit komplett unabhängig. Ab hier funktioniert der Anspruch auf PlayStation Plus in dem üblichen Verfahren. Sony beschreibt hier die folgenden Schritte:

Statt einem direkten Preisnachlass möchte Sony so neue User für ihren Abodienst gewinnen, in dem sie PlayStation Plus Premium für 3 Monate kostenlos ausprobieren können. Dies entspricht einem derzeitigen Gegenwert von 49,99 EUR.

