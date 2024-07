No Man’s Sky: Worlds Part I Update verwandelt die Welt in ein reichaltigeres Universum

Die große Jagd ist eröffnet! In der vierzehnten Community-Expedition von „No Man’s Sky“ namens „The Liquidators“ erwartet euch eine galaktische Insektenjagd. Eine widerwärtige Brut verbreitet Verderbnis im gesamten Universum, und es ist eure Aufgabe, die Sterne von diesem Übel zu säubern. Gemeinsam mit anderen Reisenden meldet ihr euch zum Dienst und nehmt an rasanten Kämpfen gegen biologische Schrecken und riesige Insekten teil. Die speziell ausbalancierten Kämpfe gegen Schwärme versprechen actionreiche Weltraum-Säuberungsaktionen.

