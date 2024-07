The Precinct: Neon-Noir Sandbox-Game im GTA-Stil erscheint im Herbst 2024 [Update]

Zum Neon-Noir Sandbox-Police-Game „The Precinct“ von Kwalee und Fallen Tree Games gibt es ebenfalls ein Release-Datum, das am 15. August erscheint. Der Titel erinnert an die frühen GTA-Spiele in einem moderem Look.

Als Spieler übernimmt man hier die Rolle von Officer Nick Cordell Jr., ein frischgebackener Streifenpolizist von der Akademie, der an vorderster Front bei der Verteidigung der Bürger von Averno steht. Dieser findet sich inmitten spannender Verfolgungsjagden, prozedural generierter Verbrechen und einer gesunden Dosis Noir der 1980er Jahre, während er im Dienst die Bevölkerung beschützen und das Geheimnis um den Mord an seinem Vater lösen muss.

Dazu erkunden die Spieler die sich ständig verändernde kriminelle Unterwelt von Averno City – von den Sozialwohnungen bis zum Finanzviertel, treffen auf Yuppies, Penner, Straßenhändlern und wütenden Taxifahrern. Sie verfoglen Verbrecher durch neonbeleuchtete Gassen, regennasse Straßen und große, verfallende Parkanlagen, die alle einem Tag-/Nachtzyklus und dynamischem Wetter unterliegen.

„The Precinct wird ein Liebesbrief an GTA und klassische Polizeifilme

„The Precinct“ sieht sich als Liebesbrief an klassische Polizeifilme in einem Action-Sandbox-Spektakel, in dem Spieler auf spontane Einsätze reagieren oder gegen kleine und mächtige Kriminelle kämpfen. Gier spüren sie die wechselnden Machtkämpfe von Avernos Gangs in einer lebendigen Stadt voller prozedural generierter Verbrechen, von Parkverstößen bis zu Banküberfällen, von Straßenrennen bis zu Drogendeals.

„The Precinct“ möchte das ganze Genre auf den Kopf stellen, in dem es das Gameplay auf reichthaltige Weise ergänzt.

„Fallen Tree Games hat sein ganzes Herzblut in die Schaffung eines Erlebnisses gesteckt, das die Essenz von Polizei-Simulation und Sandbox-Spektakel einfängt. Ein Tag in Averno City bietet nur einen kleinen Einblick in das reichhaltige Gameplay, das die Spieler erwartet, und wir können es kaum erwarten, dass sie eintauchen und es selbst erleben.“

Einige Eindrücke zu „The Precinct“ gibt es im aktuellen Trailer, der die Zeit bis zum Release am 15. August für PS5, Xbox Series X|S und PC überbrückt.

[Update] Der Release von The Precinct wurde kurzfristig auf Herbst 2024 verschoben, um der Entwicklung mehr Zeit für den Feinschliff zu geben.