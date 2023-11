PlayStation Plus Extra / Premium – Das sind die neuen Spiele im November

Sony hat die neuen Spiele für PlayStation Plus Extra / Premium in diesem November enthüllt. Mit Teardown ist der erste Titel ab sofort auch schon verfügbar.

Dem schließen sich in der nächsten Woche Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Mobile Suit Gundam: Extreme vs. Maxi Boost On, die Dead Island: Riptide Definitive Edition, Superliminal, Eiyuden Chronicle: Rising, Nobunaga’s Ambition: Taishi, Alternate Jake Hunter: Daedalus The Awakening of Golden Jazz und River City Melee Mach!! an.

Unter den Classics finden sich außerdem noch Grandia, Jet Moto, Up, Klonoa Phantasy Reverie Series und PaRappa the Rapper 2. Insgesamt also erneut ein Semi-gutes Line-up, nachdem sich die Spieler schon über die Spiele in der Stufe Essential in diesem November beschwert haben.

Zum PlayStation Plus Highlight Teardown heißt es:

„In Teardown kann man buchstäblich Wände und Hindernisse in der Umgebung einreißen, um Abkürzungen zu schaffen und Ziele zu erreichen. Das Spiel startet mit 40 Missionen in der umfassenden Hauptkampagne, die in zwei Teile aufgeteilt ist. Für euer Unternehmen lief es zuletzt nicht so gut, deshalb hat man damit begonnen, Aufträge von einigen Leuten anzunehmen, die man am besten als „zwielichtig“ bezeichnen könnte. Bevor man es merken wird, wird man hier Gebäude abreißen, Tresore stehlen und Versicherungsbetrug begehen.“

Die neuen Spiele sind ab dem 21. November zum Download oder Streamen verfügbar.

PlayStation Plus Extra / Premium November 2023

Das umfasst PlayStation Plus Extra / Premium

PlayStation Plus Extra bietet alle Vorteile von PlayStation Plus Essential sowie Zugriff auf einen Katalog mit hunderten PS4- und PS5-Games. Mit PlayStation Plus Premium erhält man zusärtzlich alle Vorteile von PlayStation Plus Essential und PlayStation Plus Extra sowie Zugriff auf den Katalog von Klassikern mit Spielen der originalen PlayStation, PS2, PS3 und PSP, Testversionen von ausgewählten Spielen.

Ganz neu ist das Cloud-Streaming auf PS5, bei dem bereits über 100 Titel zur Verfügung stehen. Dies macht einen separaten Download überflüssig, während Spielstände, Trophäen und Fortschritte stets über die Cloud synchronisiert werden.