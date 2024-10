PlayStation The Concert – World Tour 2025 / 26 angekündigt

Sony Interactive Entertainment hat in Zusammenarbeit mit RoadCo Entertainment und GEA Live eine aufregende Ankündigung gemacht: Die PlayStation The Concert – World Tour 2025-2026 steht bevor. Diese globale Konzerttournee wird eine Weltpremiere am 15. April 2025 in Dublin, Irland, feiern und anschließend mehr als 200 Städte auf der ganzen Welt besuchen. Europa, Großbritannien, die Vereinigten Staaten und viele weitere Länder dürfen sich auf dieses einzigartige Event freuen.

Konzerterlebnis von God of War bis The Last of Us

Das Konzert verspricht ein „tiefgreifendes Live-Konzerterlebnis“, das die musikalischen Highlights einiger der beliebtesten PlayStation-Spiele zelebriert. Musik aus Titeln wie The Last of Us, God of War, Ghost of Tsushima und Horizon wird das Publikum begeistern, und noch weitere Spiele sollen folgen. Das Event wird zudem durch „vielschichtige Bilder, immersiven Surround-Sound und ein All-Star-Ensemble“ abgerundet, was für ein unvergessliches audiovisuelles Erlebnis sorgt.

Die ersten Stationen der Tour sind bereits bekannt: Neben Dublin wird das Konzert in Städten wie Glasgow, London, Paris, Frankfurt, Zürich und vielen anderen zu sehen sein. Deutschland spielt eine zentrale Rolle, mit Auftritten in Städten wie Berlin, Hamburg, München und Stuttgart. Auch osteuropäische Städte wie Budapest, Sofia und Bratislava sind Teil der Tour, ebenso wie nordeuropäische Metropolen wie Kopenhagen, Göteborg und Oslo.

Stationen in Deutschland

Frankfurt

Stuttgart

Berlin

Hamburg

Düsseldorf

Leipzig

München

Oberhausen

Ein besonderes Highlight für Fans: Der Vorverkauf startet bereits am 16. Oktober 2024. Wer sich ein Ticket sichern möchte, sollte den Aktionscode „PLAYCONCERT24“ auf der offiziellen Ticketseite verwenden. Die Tour mit seinem beeindruckenden Line-up und visuellen Effekten verspricht schon jetzt ein absolutes Highlight für PlayStation-Fans Gamer weltweit zu werden.