Für ganz Ungeduldige: Life is Strange – Double Exposure Vorabzugang verfügbar

Square Enix hat heute den Vorabzugang für den kommenden Titel der Life is Strange-Reihe, Life is Strange: Double Exposure, freigeschaltet. Spieler, die die Ultimate Edition erwerben, können direkt in die ersten zwei Kapitel eintauchen – ein verlockendes Angebot für alle, die es nicht erwarten können, endlich wieder in die außergewöhnliche Welt von Max Caulfield einzutauchen. Doch was ist neu an diesem Abenteuer?

Max ist nicht nur zurück, sondern auch auf der Suche nach einem Mörder! Ja, richtig gehört – die ehemalige Schülerin der Blackwell Academy gibt nun als Fotografin Kurse an der prestigeträchtigen Caledon-Universität. Offensichtlich hat sie nicht nur ihren Sinn für Drama, sondern auch ihre übernatürlichen Kräfte mitgebracht. In Double Exposure kann sie zwischen verschiedenen Zeitlinien hin- und herspringen, um Hinweise zu sammeln und die düstere Wahrheit ans Licht zu bringen.

Neue Gesichter und viele Emotionen

Was wäre jedoch ein Life is Strange-Spiel ohne eine bunte Palette neuer Charaktere? Neben Max treffen Spieler auf den charmanten Astrophysiker Moses, der bei der nächsten Folge von „Nerd sucht Frau“ locker den Hauptgewinn holen könnte. Dann ist da noch Safi, die Poetin, die so viele Emotionen in ihre Worte packt, dass sie wahrscheinlich auch ein Toastbrot zu Tränen rühren könnte. Zusammen mit diesen und anderen unvergesslichen Charakteren erlebt Max ein Abenteuer, das Fans garantiert in seinen Bann ziehen wird.

Doch aufgepasst: Der Vorabzugang ist exklusiv für Besitzer der Ultimate Edition. Das bedeutet, alle anderen müssen noch ganze zwei Wochen warten, bevor sie das Spiel in seiner Vollversion genießen können. Und falls ihr euch gerade fragt: „Zwei Wochen? Was soll ich in der Zeit nur machen?“ – Nun, vielleicht die Kamera zücken und selbst ein paar Schnappschüsse machen. Aber Achtung: Zeitreisen sind leider nicht inbegriffen.

Also, seid ihr bereit für neue Rätsel, Emotionen und natürlich jede Menge Drama? Life is Strange: Double Exposure steht in den Startlöchern!