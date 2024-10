Squirrel with a Gun – Eichhörnchen-Action vom Feinsten ab heute erhältlich

„Squirrel with a Gun“ erscheint zu aller Freude auch auf Disc. Die physische Edition des Spiels kommt mit exklusiven Extras daher. Neben dem „Nuts for Nuts“-Outfit gibt es coole Skins und Sticker, die eure Liebe zu bewaffneten Nagetieren perfekt zum Ausdruck bringen. Schneller zu den Waffen geht es direkt über den PlayStation Store.

Die Welt der Videospiele ist verrückt und fantasievoll – aber was passiert, wenn man einem Eichhörnchen eine Waffe in die Pfoten drückt? Richtig, purer Wahnsinn! Das neueste Spiel von Maximum Entertainment und Dee Dee Creations, „Squirrel with a Gun“, ist ab sofort auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar.

