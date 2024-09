Praktisch neu: Sony kündigt Verkauf von refurbished PS5-Konsolen an

Doch lohnt sich der Kauf einer Refurbished-PS5 wirklich? Betrachtet man die aktuellen Preisanstiege der PS5, wird diese Frage schnell beantwortet. Während Sony in den letzten Monaten die Preise der neuen Konsolen erhöht hat und keine Preissenkungen in Sicht sind, bieten die Refurbished-Modelle eine kostengünstige Alternative. Eine Disc Edition ist beispielsweise für 449 Euro erhältlich, was im Vergleich zum Neukauf deutlich günstiger ist. Allerdings gibt es oft Aktionen und Angebote, bei denen man eine brandneue PS5 zum selben Preis erhält, wenn nicht sogar günstiger. Zudem scheint es sich bei den Angeboten von Sony um das Originalmodell zu handeln und nicht um die PS5 Slim.

Was bedeutet „Refurbished“ genau? Diese Konsolen wurden gründlich gereinigt, umfassend getestet und, falls notwendig, mit Original-Ersatzteilen von PlayStation versehen. Dabei wird sichergestellt, dass die Geräte einwandfrei funktionieren. Kleinere optische Mängel können zwar vorkommen, beeinträchtigen jedoch nicht die Leistung der Konsole. Käufer erhalten neben der Konsole auch alle notwendigen Kabel und Handbücher. In den USA wird zudem der DualSense Controller als generalüberholte Option angeboten, der für rund 60 US-Dollar erhältlich ist.

What do you think?