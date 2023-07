Project Q Leak zeigt das PS5 Handheld erstmals im Video

Vor wenigen Wochen hat Sony das Projekt Q offiziell vorgestellt, das man als Art Remote- Companion-Handheld zur PS5 betrachten kann. Ein aktueller Leak zeigt das Project Q nun erstmals im realen Einsatz.

Das Project Q orientiert sich in am aktuellen PlayStation Design und dem DualSense Controller, der einen 8 Zoll Screen in der Mitte fasst. Dieser bietet eine Auflösung von 1080p bei 60fps. Darüber hinaus stehen alle Tasten des DualSense Controllers zur Verfügung, sowie Features wie haptisches Feedback und adaptive Trigger, um ein vollständiges immersives Erlebnis wie auf der PS5 zu ermöglichen.

Project Q mit Touchscreen

Das Video (via Zuby_Tech) zeigt auch erstmals, dass hier ein Touchscreen verbaut ist, auch wenn das sicherlich so erwartet wurde. Zudem bekommt man hier einen guten Eindruck des Handheld von allen Seiten, was zusätzliche Buttons an der Oberseite offenbart, vermutlich für Power und Lautstärke etc.

Grundlegend ist das Project Q als Remote-Handheld konzipiert, das vorerst nur über WiFi funktioniert. Ob später eine optionale 5G-Variante folgt, was den Handheld komplett unabhängig machen würde, bleibt abzuwarten. Vermutet wird jedenfalls, dass das Project Q irgendwie zu Sonys Cloud-Gaming-Offensive gehört. Vorerst müssen die Spiele lokal auf eurer PS5 vorhanden sein, um sie auf dem Handheld spielen zu können.

Da Sony noch nicht alle Features und Pläne für das Project Q offengelegt hat, gibt es einige Skepsis dazu, welchen Sinn das Gerät überhaupt hat, außer in einem geringen Radius innerhalb des eigenen Haushalts damit spielen zu können, wenn der TV gerade belegt ist. Auch hier bleibt abzuwarten, was das Project Q nachher tatsächlich leistet.

Preislich wird der Handheld übrigens bei 200 US-Dollar vermutet, mit einer Markeinführung noch in diesem Jahr. Weitere Details zum Project Q könnten zur gamescom folgen, die in gut vier Wochen in Köln stattfindet.