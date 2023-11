PS5 Firmware 23.02-08.20.02.06 bringt Änderung für PS5 Slim mit sich

Die heute veröffentlichte PS5 Firmware 23.02-08.20.02.06 bereitet die Konsole auf den Start der PS5 Slim in wenigen Tagen vor. Offiziell war die Rede von einem Stabilitäts-Update, das Sony nicht weiter ausgeführt hat.

Auch wenn die Änderungen erst einmal wenig Nutzen für einen persönlich haben, zeigt es, dass Sony sich bereits voll und ganz auf die PS5 Slim einstimmt. Die neue Version ist ab sofort in der Shut-Down und Rest-Mode Animation zu sehen, in der man nur noch die leuchtenden LEDs sieht und nicht mehr die ganze Konsole.

Das war die ursprüngliche Animation:

PS5 Animation Original

Die neue PS5 Slim Animation

PS5 Slim Animation

Dass man nur noch die LEDs statt einen Teil der PS5-Konsole dazu zeigt, könnte man als eine Art Kompromiss zwischen dem alten und neuen Modell verstehen, um allen Usern gerecht zu werden.

PS5 Slim Design und Verfügbarkeit

Sowohl die neue PlayStation 5 mit Laufwerk als auch die Digital Edition erhalten ein neues Design, während die Hardware-Leistung der ursprünglichen PS5-Versionen beiehalten wird. Das Volumen der neuen PS5 wurde im Vergleich zu den Vorgängermodellen um mehr als 30 Prozent und das Gewicht um 18 Prozent bzw. 24 Prozent reduziert. Markant sind vor allem die vier verschiedenen Faceplates, wobei die Oberseite glänzend und die Unterseite matt ist. Das neue Modell der PlayStation 5 verfügt außerdem über eine 1 TB SSD für mehr internen Speicher.

Die Markteinführung der neuen PS5 Slim-Modelle ist für den 10. November in den USA und in den kommenden Monaten in Europa vorgesehen. In Asien soll die PS5 offenbar ab dem 01. Dezember verkauft werden.

Slim oder nicht Slim?

Warum man die neue PS5 nicht offiziell Slim nennt, darüber diskutiert man in einem aktuellen Tweet von Geoff Keighley auf X, der das neue und alte Disc Edition-Modell gegenüberstellt. Hier zeigt sich noch einmal, dass die neue Version zwar irgendwie geschrumpft ist, jedoch kaum in der Breite. Denn0ch konnte Dony hier beachtliche Einsparungen in der Größe vornehmen, wie in diesem Artikel erläutert.

New PS5 vs PS5 OG pic.twitter.com/NVFc8GPYQZ — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 7, 2023

Wer eine wirklich dünne Ps5 sucht, sollte zukünftig zum neuen Digital Edition-Modell greifen, die dem Namen durchaus schon gerecht wird.