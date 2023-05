PS5 Pro kann auch wieder eingestellt werden, glaubt ein Insider

Man bleibt nach wie vor also sehr vage mit seinen Aussagen und möchte sich schon gar nicht auf irgendetwas festlegen. Allerdings hat sich der besagte Insider durchaus einiges Vertrauen in den letzten Monaten erarbeitet.

„Es war in letzter Zeit ein heißes Diskussionsthema. Unser Bericht im März wurde von vielen als ungenau abgetan, als zum ersten Mal darüber berichtet wurde , und obwohl die PlayStation 5 Pro jederzeit eingestellt werden werden könnte, können wir mit 100 prozentiger Sicherheit sagen, dass sich die PlayStation 5 Pro derzeit in der Entwicklung befindet.“

Darin schreibt Henderson, dass die PS5 Pro DevKits in den kommenden Monaten an die Entwickler ausgeliefert werden, während Third-Parties bis Ende des Jahres den Zugriff darauf erhalten sollen.

Somit häufen sich die Berichte über eine mögliche PS5 Pro in den letzten Wochen, an der Sony neben einer weiteren Revision arbeiten soll, die noch zuvor erscheint. Hierzu hat der Insider Tom Henderson eine Timeline ausgearbeitet, in der auch noch einmal die PS5 Pro eine Erwähnung findet.

Kommt eine PS5 Pro oder nicht? Ging man anfangs davon aus, dass ein Mid-Gen Refresh in dieser Generation aufgrund des technologischen Fortschritts nicht unbedingt notwendig ist, scheint die PS5 doch immer öfters an ihre Grenzen zu stoßen.

