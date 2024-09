PS6: Sony hat sich offenbar für einen Chip-Zulieferer entschieden

Ein weiterer Punkt, der die Verhandlungen zwischen Sony und Intel erschwerte, war die Uneinigkeit über die Gewinnmargen. Einem Bericht zufolge konnten sich die beiden Unternehmen nicht auf eine faire Gewinnaufteilung einigen, was letztlich dazu führte, dass Intel aus dem Rennen ausschied. Intel reagierte auf den Bericht mit einer Stellungnahme, in der es hieß, dass das Unternehmen mit der Darstellung der Ereignisse nicht einverstanden sei. Man wolle sich jedoch nicht öffentlich zu den Details der Gespräche äußern. Ein Sprecher betonte jedoch, dass Intel eine starke Pipeline an Kundenprojekten habe und sich auf zukünftige Innovationen fokussiere. Sowohl Sony als auch Broadcom gaben keine Stellungnahme ab, und auch AMD lehnte einen Kommentar zu den Berichten ab.

Die Abwärtskompatibilität war laut dem Bericht ein wichtiges Thema in den Gesprächen zwischen Sony und Intel. Wäre der Auftrag an Intel gegangen, hätte dies möglicherweise technische Herausforderungen verursacht, die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, da Intels Architekturen und Designs anders sind als die von AMD. Für Sony wäre es teuer und ressourcenintensiv geworden, die Kompatibilität für ältere PlayStation-Titel zu sichern – vergleichbar mit der PS3 Abwärtskompatibilität. Sony legt jedoch großen Wert darauf, seinen Nutzern den Zugang zu Spielen früherer Generationen zu ermöglichen.

