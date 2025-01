Resident Evil kehrt zurück: Barbarian-Regisseur übernimmt das Zepter für neuen Film

Das Projekt hat bereits großes Interesse in Hollywood geweckt. Studios wie Netflix und Warner Bros. sollen sich in einem Bieterkrieg befinden, um sich die Rechte zu sichern. Sony Pictures’ Screen Gems, das hinter den bisherigen Resident Evil-Filmen stand, ist ebenfalls im Rennen, wobei unklar bleibt, ob sie auch diesmal den Zuschlag erhalten.

Laut einem Bericht The Hollywood Reporter plant Cregger, die Essenz der Originalspiele einzufangen. Sein Ziel ist es, den Film deutlich näher an die Horrorwurzeln des Franchises zu bringen, mit einer stärkeren Fokussierung auf die Atmosphäre und Spannung, die Resident Evil so einzigartig machen. Eine deutliche Abkehr von den actionlastigen Elementen früherer Adaptionen dürfte insbesondere Fans der ersten Spiele erfreuen.

Die ersten Filme von Paul W. S. Anderson erreichten Anfang der 2000er-Jahre zwar beachtliche Kassenerfolge, doch weder Fans noch Kritiker waren wirklich überzeugt. Auch der Versuch mit Resident Evil: Welcome to Raccoon City (2021) blieb hinter den Erwartungen zurück. Dieses Mal scheint jedoch alles anders zu sein.

Fans des Kult-Franchises Resident Evil dürfen sich freuen: Ein brandneuer Film ist in Arbeit – diesmal unter der Leitung von Zach Cregger, dem gefeierten Regisseur von Barbarian. In Zusammenarbeit mit PlayStation Productions soll dieser Film das Resident-Evil-Universum wieder zu seinen Wurzeln führen.

