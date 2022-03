Sony versendet tausende neue Prototypen-DevKits, möglicherweise für PSVR 2

Sony hat in den vergangenen Wochen tausende neue DevKits an die verschiedenen Divisions in den USA versendet. Vermutet wird, dass dies mit PlayStation VR2 in Zusammenhang steht.

Das geht aus Unterlagen hervor, die größere Warenmengen aufzeichnen, wobei hier speziell die Rede von „console prototypes“ ist. Während hier neue DevKits für PlayStation VR2 sehr wahrscheinlich sind, könnten auf der anderen Seite auch modifizierte PS5 DevKits darunter sein oder erste Builds für eine mögliche PS5 Pro, auch wenn der Zeitraum noch recht früh erscheint.

Neue Prototypen

Insgesamt sind es wohl rund 1.500 DevKits, die zuletzt von London nach Oakland versendet wurden. Auffällig dabei ist jedenfalls die Bezeichnung „console prototypes“, während sonst immer nur die Rede von DevKits ist, die so oder so in regelmäßigen Abständen ausgeliefert werden.

Zeitlich dürften die Entwicklungen für PlayStation VR2 nun jedenfalls an Fahrt aufnehmen, nachdem Sony nun auch das finale Design des Headset vorgestellt hat. Viel wichtiger sind nämlich die Spiele, die mehr denn je überzeugen müssen, damit PlayStation VR2 auch endlich im Massenmarkt ankommt.

Bereits angekündigt sind Horizon Call of the Mountain, Samurai Slaughter House, Bad Dreams oder Alvo, was im Grunde noch viel zu wenig ist, damit die Hardware erfolgreich sein kann. Sony sichert zumindest große Pläne für PSVR 2 zu, die mehr Blockbuster umfassen sollen. Allerdings war Sony auch einer der ersten, die das original PlayStation VR ziemlich schnell fallen lassen haben.

Wann PlayStation VR2 erhältlich sein wird, ist derzeit noch unklar. Zuletzt ging man davon aus, dass es erste 2023 soweit sein wird, während man der PS5 in diesem Jahr den Vorzug zu Weihnachten geben möchte.