Star Wars Game von Ubisoft Massive soll in diesem Jahr erscheinen

„Zusätzlich zur Veröffentlichung von Assassin’s Creed Mirage, Avatar: Frontiers of Pandora und dem Missing-In-Action Piraten-Blockbuster Skull and Bones werde in den nächsten 12 Monaten auch „ein weiteres großes Spiel“ erscheinen, sagte Ubsioft. Laut Quellen, die mit den Plänen des Unternehmens vertraut sind und anonym bleiben wollten, weil sie nicht befugt waren, mit der Presse zu sprechen, handelt es sich bei diesem zusätzlichen Spiel um Ubisofts Open-World-Star-Wars-Spiel.“

