Tekken 8: Heihachi Mishima als DLC-Charakter angekündigt

Weitere Details und Neuerungen zu Heihachi Mishima in Tekken 8 werden in den kommenden Wochen erwartet.

Zum ersten Mal in der Geschichte von Tekken erhalten alle Spieler ein kostenloses Update für den Storymodus, mit dem in „The Dark Awakens“ der Konflikt zwischen den Familien Kazama und Mishima fortgeführt wird.

Bandai Namco hat Heihachi Mishima als dritten DLC-Charakter in Tekken 8 angekündigt , der an dem kommenden Herbst spielbar sein wird. Der erste Trailer zeigt Mishima in Action.

