Wonder Woman – Warner Bros. äußert sich zu den Live-Service-Plänen

Dass Skills mit Live-Service-Games an sich nichts Ungewöhnliches mehr in Jobausschreibungen sind, erklärt sich schlichtweg damit, dass nahezu jedes Spiel inzwischen auf zusätzliche Monetarisierung oder längeren Support setzt. Die Frage, die sich am Ende stellt, ist lediglich, wie aggressiv dieses Konzept implementiert wird.

„Wonder Woman ist ein Singleplayer-Action-Adventure, das in einer dynamischen offenen Welt spielt. Dieses Third-Person-Erlebnis ermöglicht es den Spielern, in die Rolle von Diana von Themyscira zu schlüpfen und eine originelle Geschichte aus dem DC-Universum zu erleben, während gleichzeitig das Nemesis-System zum Einsatz kommt. Wonder Woman ist nicht als Live-Service konzipiert.“

Anstoß dieser war eine Jobausschreibung von Warner Bros. für einen Lead Software Engineer, der Erfahrung im Live-Service-Bereich hat. Allerdings war dies nicht als Voraussetzung ausgeschrieben, sondern als „Nice-to-Have“. Die Spieler fürchteten dennoch, dass Wonder Woman einen ähnlich aggressiven Weg bei der Monetarisierung einschlägt, wie zuletzt Mortal Kombat 1 oder das kommende Suicide Squad: Kill the Justice League.

Warner Bros. möchte verstärkt in das Live-Service-Games-Genre eintreten und dafür einige ihrer größten IPs nutzen. Dass dazu womöglich auch das neue Wander Women von Monolith gehören könnte, sorgte in dieser Woche für Diskussionen.

