80er-Jahre-Ikonen stürmen ‚Killer Klowns From Outer Space: The Game‘

IllFonic Inc. heizt diesen Herbst das Chaos in seinem asymmetrischen Horrorspiel Killer Klowns From Outer Space: The Game an, das auf dem kultigen Filmklassiker der 80er-Jahre basiert. Mit der neuesten Ankündigung erwartet die Spieler nicht nur eine aufregende Herbst-Roadmap, sondern auch die Einführung zweier legendärer 80er-Jahre-Horrorfiguren. Die gruseligen Ikonen Elvira – Mistress of the Dark und Tom Savini stoßen zum Spiel hinzu, was die ohnehin schon skurrile und schaurige Atmosphäre auf ein neues Level hebt.

Die neuen Charaktere: 80er-Jahre Kult trifft auf Killer-Klowns

Es stellt sich die Frage: Was könnte ein Horrorspiel, das sich bereits durch außerirdische Clowns auszeichnet, noch abgedrehter machen? Wie wäre es, zwei der bekanntesten Horrorikonen der 80er-Jahre ins Spiel zu integrieren? Genau das bietet die neueste Erweiterung von IllFonic: Die Spieler können nun in die Rollen von Elvira und Tom Savini schlüpfen – für jeweils 400 Tickets pro Charakter.

Elvira – Mistress of the Dark: Die berüchtigte Grusel-Hostess Elvira ist die perfekte Ergänzung für den Herbst. Mit ihrem ikonischen tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid und dem unverkennbaren Gothic-Look, den Fans aus unzähligen Late-Night-Horrorsendungen der 80er Jahre kennen, wird Elvira den eindringenden Klowns das Fürchten lehren.

Ihr witziger, charismatischer Charakter machte sie zur Legende und über Jahre hinweg zu einer der beliebtesten Figuren im Horror-Genre. Elvira, gespielt von Cassandra Peterson, ist bekannt für ihre sarkastischen Kommentare und die spielerische Art, mit Horror-Klischees umzugehen. Wer wollte nicht schon immer als die schrille „Mistress of the Dark“ durch eine Grusellandschaft wandern und Aliens in ihre Schranken weisen?

Tom Savini: Wenn es jemanden gibt, der weiß, wie man Horror zum Leben erweckt, dann ist es Tom Savini. Die Spieler können jetzt in die Rolle des Meisters der Spezialeffekte schlüpfen, um den Klowns zu zeigen, wer wirklich das Sagen hat. Savini ist bekannt für seine wegweisenden Effekte in Filmen wie Dawn of the Dead und Freitag der 13., die das Horror-Genre nachhaltig prägten. Mit seinen realistischen Make-up-Techniken, die das Blut nur so spritzen ließen, hat er die Kunst des praktischen Horrors revolutioniert. Jetzt gibt es die Chance, als Savini höchstpersönlich gegen die tödlichen Clowns zu kämpfen.

Ein Fest für Horror- und 80er-Fans

Mit den neuen Charakteren verspricht Killer Klowns From Outer Space: The Game eine aufregende Mischung aus Nostalgie und Grusel, die Fans beider Welten zusammenbringt. Die Kombination aus ikonischen Filmcharakteren und dem verrückten Gameplay der Killer-Klowns schafft ein unterhaltsames und zugleich schauriges Spielerlebnis – genau das Richtige für die Halloween-Saison.