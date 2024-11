Assassin’s Creed Mirage: Deutliches Upgrade auf der PS5 Pro in 4K/60 fps

Die Geschichte: In der Rolle von Basim, einem gerissenen Dieb mit düsteren Visionen, tauchen Spieler in die mysteriöse Welt der Verborgenen ein. Nach einem Akt tödlicher Rache flieht Basim aus Bagdad und wird Teil der Bruderschaft, um seine Visionen zu verstehen und Antworten auf seine quälenden Fragen zu finden. Ubisoft lässt die Grenzen zwischen Fiktion und historischer Authentizität einmal mehr verschwimmen und bringt mit der PS5 Pro-Version das Spiel zu einer neuen visuellen Hochform.

Was die Spieler erwartet: Assassin’s Creed Mirage läuft auf der PS5 Pro in gestochen scharfen 4K bei 60 FPS, unterstützt durch PSSR, um die Auflösung und Detailtreue noch realistischer erscheinen zu lassen. Der „Qualitätsmodus“ ist jetzt bei 60 FPS die Standardeinstellung und vereint die Vorteile beider Modi, wie sie Spieler aus der PS5-Version kennen. Dadurch ist die Entscheidung zwischen Leistung und Qualität Vergangenheit – Assassin’s Creed Mirage präsentiert sich einfach im besten Licht.

Ein Jahr nach seinem Debüt auf PS4 und PS5 bringt Ubisoft Bordeaux frischen Wind in die Welt von Assassin’s Creed Mirage – und zwar in Form eines beeindruckenden Updates speziell für die PS5 Pro. Mit diesem Patch profitieren Spieler, die Sonys neueste Konsole ihr Eigen nennen, von einer optimierten Spielerfahrung, die das Abenteuer in Bagdad noch packender macht.

