PS5 Pro zum Schnäppchenpreis: der erste Deal ist da!

Die Frage bleibt natürlich, wie lange dieser Deal verfügbar sein wird. Angesichts der aktuellen Nachfrage dürfte er schnell vergriffen sein. Wer also schon jetzt die neuesten Games in voller PS5-Pro-Power erleben möchte, sollte vielleicht nicht allzu lange zögern.

Das ging schnell! Gerade mal zwei Tage nach dem Launch der PS5 Pro und schon steht der erste Deal für die Konsole bereit. Wer ein wenig Geduld mitbringt, kann sich die PS5 Pro in wenigen Tagen für 749 Euro sichern – ein seltener Glücksgriff so kurz nach der Markteinführung.

