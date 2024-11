Dead by Daylight: Doomed Course – Ein tödlicher Tanz zwischen Jägerin und Überlebender

Am 28. November wird Behaviour Interactive das neue Kapitel Dead by Daylight: Doomed Course offiziell veröffentlichen. Dieses Kapitel bringt nicht nur neuen Horror ins Spiel, sondern auch spannende Figuren, die den Schrecken und das Leid des Dead by Daylight-Universums vertiefen. Spieler können sich auf die Einführung der Hundegebieterin, einer neuen Killerin, und Taurie Cain, einer neuen Überlebenden, freuen. Ein erster Einblick ist ab dem 5. November bereits über den öffentlichen Test-Build auf Steam verfügbar.

Die Hundegebieterin: Ein gequältes Herz und ein tödlicher Begleiter

Der Killer des neuen Kapitels ist Portia Maye, besser bekannt als die Hundegebieterin. Ihre tragische Vergangenheit im 19. Jahrhundert macht sie zu einer der erschütterndsten Figuren des Spiels. Als Kind erlebte Portia die brutale Ermordung ihres Vaters durch Piraten, ein Ereignis, das sie nie losließ. Ihre Rachegelüste wuchsen, während sie auf der geheimnisvollen Insel Drachenzahn im Bermuda-Dreieck lebte. Dort entwickelte sie eine enge Bindung zu ihrem Hund Snug – das letzte Relikt ihres alten Lebens und gleichzeitig eine tödliche Waffe.

Snug ist mehr als nur ein Gefährte: Er ist der erste KI-gesteuerte tierische Begleiter in Dead by Daylight. Mit Befehlen wie „Fass“ und „Such“ lässt sich Snug gezielt einsetzen, um Überlebende aufzuspüren und zur Strecke zu bringen. Beim Befehl „Fass“ stürmt er auf Überlebende zu, mit der Möglichkeit, durch den Befehl „Bring“ die Überlebenden direkt zur Hundegebieterin zu bringen. Der Befehl „Such“ erweitert Snugs Reichweite und macht ihn zur unsichtbaren Bedrohung für jedeSpielerim Umkreis.

Taurie Cain: Die Suchende zwischen Welten

Taurie Cain verkörpert eine der vielschichtigsten Überlebenden im Dead by Daylight-Universum. Als Kind des Kults der Schwarzen Klaue ist sie aufgewachsen in einer Welt, die dem Entitus gewidmet ist, einer mysteriösen Entität, die die Schrecken der Spielwelt formt. Nach einem verlorenen Versuch, mit dem Bluten – einer gefährlichen Überschneidung unserer Welt und der des Entitus – zu kommunizieren, verlor sie ihre Familie. Diese Erfahrung prägte ihren Lebensweg, und sie kehrte zurück, um ihre Hingabe an den Entitus zu bekräftigen – doch als Überlebende, nicht als Killerin.

Was Taurie und die Hundegebieterin verbindet, ist das Bluten. Diese Übergangszone zwischen den Welten führt Menschen in den Nebel, verändert sie und hinterlässt Spuren. Vor Taurie und der Hundegebieterin untersuchte bereits Haddie Kaur das Bluten in der Podcast-Serie Harbinger of Hell und deckte auf, dass diese dunklen Verbindungen tief in der Lore von Dead by Daylight verwurzelt sind.

Dead by Daylight: Doomed Course bietet ab dem 28. November neue Möglichkeiten, in die albtraumhafte Welt des Entitus einzutauchen.