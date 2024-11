Warhammer 40.000: Darktide erscheint für PS5 – Alles, was ihr zum Release wissen müsst

Mit „Darktide“Warhammer 40.000: Darktide“ kommt einer der wohl intensivsten Shooter des Jahres auf die PS5. Wer nicht mehr länger warten will, kann bereits jetzt im PlayStation Store zuschlagen und zwischen der Standard-Edition und der Imperial-Edition wählen. Ein besonderer Vorteil der Imperial-Edition: Spieler erhalten sechs Tage Early Access und können bereits ab dem 27. November in den Kampf starten.

„Warhammer 40.000: Darktide“ entführt euch in die dystopische Welt von Tertium, einer Stadt, die kurz davorsteht, von einer dunklen Macht ins Chaos gestürzt zu werden. Gemeinsam mit euren Verbündeten der Inquisition bekämpft ihr die Korruption, die sich in den tiefen Ebenen des riesigen Bienenstocks ausbreitet. Euer Ziel: Die Stadt vor der endgültigen Vernichtung bewahren. Jeder Kampf ist gnadenlos, jede Mission ist ein Wettlauf gegen die Zeit – ideal für alle Fans intensiver Action und packender Atmosphäre.

Mit der PS5-Version erwartet die Fans kein simpler Port. Fatshark hat das Spiel für Sonys Konsole optimiert und mit neuen Features versehen, die das Spielerlebnis noch packender gestalten. Besonders für die PS5 Pro gibt es einige beeindruckende Highlights: Dank einer Bildrate von 60 Bildern pro Sekunde und einer Auflösung in 4K wird die düstere Welt von Darktide in beispielloser Schärfe zum Leben erweckt. Hinzu kommt das immersive DualSense Haptic Feedback, das es euch spüren lässt, wenn ihr euch durch die Horden blutrünstiger Feinde kämpft.

Endlich ist es so weit: Ab dem 3. Dezember dürfen PlayStation 5-Spieler in die düsteren Abgründe von „ Warhammer 40.000: Darktide “ eintauchen! Der beliebte Ego-Shooter von Fatshark, der bereits auf dem PC und der Xbox Series für Begeisterung sorgte, erscheint nun auch für die PS5.

What do you think?