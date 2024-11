Rogue Flight: PS5 Pro-Support und neuer Caravan-Mode verfügbar

Egal, ob ihr euch euch nur mal zwischendurch in die Lüfte schwingen oder ernsthaft an die Spitze der Ranglisten klettern wollt: Der Caravan-Modus bietet sowohl Wiederspielwert als auch eine ordentliche Dosis Adrenalin. Spieler jeden Levels können hier ihre Fähigkeiten testen und gleichzeitig das Beste aus Rogue Flight und der PS5 Pro herausholen.

Die eigentliche Sensation des Updates ist jedoch der neue Caravan-Modus, der vom klassischen Shoot-’em-up-Genre inspiriert wurde. Hier stehen den Spielern zwei Minuten lang ununterbrochene Action und eine regelrechte Gegnerflut bevor. Ziel ist es, in dieser kurzen Zeit so viele Punkte wie möglich zu sammeln und sich auf den Bestenlisten einen Platz zu sichern. Für Spannung sorgen außerdem brandneue Gegner-Typen, jeder mit einzigartigen Angriffsmustern, die nicht nur blitzschnelle Reflexe, sondern auch kluges Taktieren erfordern. Der Modus ist perfekt für alle, die eine schnelle Herausforderung oder die nächste Highscore-Jagd suchen.

Mit der PS5 Pro-Optimierung von „Rogue Flight“ tauchen Spieler in eine beeindruckend flüssige native 4K-Auflösung bei unglaublichen 120 Hz ein. Jedes Detail, von den gestochen scharfen Texturen der Umgebung bis zu den flüssigen Bewegungen in den intensiven Luftkämpfen, wird zur Perfektion gebracht. Die Performance-Verbesserungen der PS5 Pro machen es möglich, dass das Gameplay nicht nur schneller, sondern auch detailreicher und immersiver wird als je zuvor. Perfekt für Spieler, die sich ins Cockpit setzen und mit atemberaubender Klarheit über das Schlachtfeld schweben wollen.

