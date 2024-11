SPRAWL: Retro-Style-Shooter für Konsolen angekündigt

Publisher Rogue Games und Entwickler MAETH haben angekündigt, dass ihr neuer Ego-Shooter „SPRAWL“ im Retro-Stil „bald“ für Konsolen erscheinen wird. Welche Plattformen genau bedient werden, bleibt ein Geheimnis. Doch die Fans von Cyberpunk und Hardcore-Shootern dürfen gespannt sein, denn „SPRAWL“ verspricht ein intensives, düsteres Erlebnis.

Willkommen in der dystopischen Cyberpunk-Metropole „SPRAWL“, einem gefährlichen Ort, an dem die Menschheit von technologischen Wundern überholt und letztlich zerstört wurde. Fortschritte in der Kybernetik und künstlichen Intelligenz haben eine neue Ära eingeläutet – doch anstatt das goldene Zeitalter zu genießen, kämpfen die Menschen nun ums Überleben in einer zersplitterten Welt.

Der zum Feind gewordene Supersoldat

In „SPRAWL“ schlüpfen Sie in die Rolle von SEVEN, einer Supersoldatin, die einst für die Regierung arbeitete, nun aber zum Feind geworden ist. Verraten und gejagt von der Junta, einem brutalen Militärregime, das die Sprawl regiert, muss SEVEN einen Weg aus der Stadt finden und das Geheimnis des mysteriösen SPIRE aufdecken. Mit an ihrer Seite – zumindest im Kopf – ist eine fremde Stimme, die ihr Anweisungen gibt und sie antreibt, um jeden Preis zu überleben.

Die Straßen von „SPRAWL“ sind labyrinthartige Todesfallen, bewohnt von Regierungstruppen und gespickt mit Technologien. Doch dank des kybernetischen Implantats „Icarus“ ist SEVEN nicht wehrlos: Sie kann die Schwerkraft überwinden, Wände entlanglaufen und die Zeit verlangsamen, um ihre Gegner effizient auszuschalten. Das Spiel kombiniert klassische Elemente aus Ego-Shootern wie Quake mit modernen Cyberpunk-Themen und verspricht, die Spieler in einen Adrenalinrausch zu versetzen.

Was erwartet die Spieler? Quake-ähnliches Gameplay trifft auf eine riesige, düstere Metropole. Ein fließendes Kampfsystem erfordert schnelle Reflexe, taktisches Denken und gezieltes Zielen – alles untermalt von einem intensiven, industriellen Soundtrack, der sich an die Aktionen der Spieler anpasst. Ob Sie mit dem Katana auf Gegner einschlagen oder sich mit der mächtigen Schrotflinte durch die Straßen kämpfen, jede Waffe, jeder Angriff ist eine neue Herausforderung.