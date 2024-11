Marvel’s Spider-Man 2: Fans trauern um Tony Todd

Es scheint, als würde Sony seine eigenen Schauspieler reihenweise verlieren. Nachdem vor einigen Monaten der „Horizon“-Star Lance Riddick das Zeitliche segnete, zieht nun auch Tony Todd das letzte Mal seine bedrohlich dunkle Stimme zurück. Ja, Tony Todd, der Mann, der mit mehr als 250 Rollen eine beachtliche Sammlung an Gruselmomenten in die Film- und Gaming-Geschichte eingemeißelt hat, ist im Alter von 69 Jahren verstorben, wie Deadline meldet.

Von Final Destination zu Marvel’s Spider-Man

Tony Todd, der als „Candyman“ eine ganze Generation in Angst und Schrecken versetzte und als Venom in „Marvel’s Spider-Man 2“ düstere Töne spuckte, hat der Branche alles gegeben. Von Blockbustern wie „The Rock“ bis zu Videospielkrachern wie „Half-Life“ und „Call of Duty: Black Ops 2“ – Todd war das fleischgewordene Horror-Klischee und trotzdem viel mehr als nur ein Gruselgesicht. Er war der Mann für die Rollen, die gleichzeitig Angst und Respekt einflößten, der Fels in der Brandung.

Todd hinterlässt damit einen riesigen Fußabdruck in der Branchhe. Seine Stimme, die tief wie ein Donnerschlag über die Leinwand donnerte, war für viele das Hauptargument, sich überhaupt in den Kinosaal oder vor den Bildschirm zu setzen. Todd gab den Bösewichten Leben – und ja, manchmal vielleicht auch den Helden, die es wagten, sich ihm in den Weg zu stellen.

Besonders auf X, ehemals bekannt als Twitter, lebte Todd wie kein Zweiter seine Rolle als unnahbarer Schauergeist weiter. Zwischen Postings über Musik, nostalgischen Rückblicken und wilden Fan-Interaktionen zeigte er der Welt, dass auch Dämonen ein Herz haben. Bis zuletzt, Ende Oktober, war er dort aktiv und hielt seine Fans bei Laune. Doch nun ist der Bildschirm schwarz.

Für alle, die hoffen, Todd noch einmal auf der Konsole erleben zu dürfen, gibt es einen letzten Funken Trost. Das neue „Indiana Jones“-Spiel steht an, und Todd wird, wie es sich für ihn gehört, noch ein letztes Mal den Bösewicht spielen. Das Spiel erscheint im Dezember für Xbox und PC, und im Frühjahr 2025 auch für die PS5. Ein letzter Auftritt, der nicht der schlechteste Abgesang ist.

Aber in einer Welt, in der Legenden fallen, bleibt uns wohl nur eines: den Controller in die Hand nehmen, eine letzte Runde für Todd zocken und daran zu erinnern, wer diese Spiele und Filme überhaupt erst ikonisch gemacht hat. Wer Todd im kommenden „Marvel’s Spider-Man 3“ ersetzen wird, bleibt die spannende Frage.