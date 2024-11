Leak enthüllt möglichen Release für The Witcher 4 – Gerücht

Das aktuelle Gerücht basiert auf einer Entdeckung im GOG-Store (via Reddit ), der zu CD Projekt gehört. Dort wurde ein Platzhalter für The Witcher 4 im System gefunden, einschließlich eines provisorischen Datums am 31. Dezember 2025 . Natürlich bedeutet das nicht, dass wir Geralt oder einen anderen Hexer am Silvesterabend des nächsten Jahres tatsächlich sehen werden; dieser Platzhalter signalisiert eher eine grobe Zeitangabe für eine mögliche Veröffentlichung im Jahr 2025. Experten vermuten jedoch, dass 2026 als Veröffentlichungsjahr realistischer wäre – der Platzhalter könnte dennoch darauf hinweisen, dass das Projekt allmählich konkrete Formen annimmt.

CD Projekt Red selbst hat bislang weder ein Veröffentlichungsfenster noch konkrete Details zum Entwicklungsstatus bestätigt. Zuletzt bestätigte der Entwickler, dass das Spiel kurz vor der Full-Production-Phase steht, was darauf hindeutet, dass „The Witcher 4“ noch in weiter Ferne liegt – bis jetzt.

