Es geht los: Ab 2025 gibt es jährlich einen großen PlayStation-Exklusivtitel

Die kommenden Titel versprechen also nicht nur packende Stories, sondern setzen auch auf altbewährte Qualitätsstandards. Besonders Fans von Studios wie Naughty Dog und Santa Monica Studio dürften gespannt sein. Während Insomniac Games an Marvel’s Wolverine arbeitet, hofft die Community auf neue IPs und frischen Wind von den renommierten Entwicklerteams.

Doch Sony bleibt zuversichtlich und hat seine Strategie angepasst. „Wir machen stetige Fortschritte bei der Entwicklung neuer Titel und der Optimierung unserer Live-Service-Games“, so Sony in der Präsentation. Auch wenn Multiplayer-Games zunehmend an Popularität gewinnen, betont Sony die Bedeutung von Singleplayer-Erlebnissen – eine bewusste Entscheidung, die wohl viele PlayStation-Fans freuen dürfte. Denn während einige Studios nach wie vor auf den Multiplayer-Zug aufspringen, möchte Sony zur alten Singleplayer-Stärke zurückfinden.

Warum diese Ankündigung gerade jetzt? Sony räumt ein, dass der Konzern in der zweiten Jahreshälfte einen Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet. Der Grund: Es fehlt schlicht an großen Neuerscheinungen, die wie im Vorjahr für Aufsehen und Absatz gesorgt haben. 2023 brachte Marvel’s Spider-Man 2 und Anfang 2024 erschien Helldivers 2. Beide Titel trugen maßgeblich zum Erfolg bei und haben gezeigt, wie entscheidend Blockbuster-Games für Sonys Bilanz sind.

Sony möchte wieder da hin, wo sie zu PS4-Zeiten bei den Usern punkten konnten. Ab 2025 sollen PlayStation-Fans jährlich mit exklusiven Großtiteln verwöhnt werden. Los geht es mit Ghost of Yotei, der heiß erwarteten Fortsetzung des erfolgreichen Ghost of Tsushima. Diese Nachricht wurde im Rahmen der Vorstellung der Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2024 verkündet – ein Quartal, das Sony mit eher gemischten Gefühlen abschließt.

