Black Friday Deals: PS5 Slim ab 359 EUR & PS VR2 zum absoluten Bestpreis verfügbar

Die Weihnachtszeit steht vor der Tür, und was könnte die festliche Stimmung besser einläuten als ein wahres Schnäppchenfestival? Ab sofort bis zum 2. Dezember sind die ersten Black Friday-Angebote verfügbar, die die Herzen von Spielern und Geschenkjägern gleichermaßen zum Höherschlagen bringen.

Den Anfang macht Media Markt mit beeindruckenden Rabatten auf die PS5 Slim, PlayStation VR2 oder die DualSense Controller. Die PS5 Slim Digital Edition gibt es zum Beispiel bereits ab 359 Euro, während PlayStation VR2 zum bisherigen Bestpreis von 388 Euro verfügbar ist. Das ist eure Chance, eure Gaming-Ausrüstung auf das nächste Level zu heben – oder das perfekte Geschenk für einen PlayStation-Fan zu finden!

PS5 Slim und PS VR2 – Black Friday Sale Bundle

Die PS5 Pro ist derzeit nirgendwo reduziert, dies kann sich aber täglich ändern.

Der DualSense Controller und weiteres Zubehör im Sale

Hinzu kommt eine große Auswahl an Spielen, Headsets, Lenkrädern und mehr. Natürlich gibt es auch im PlayStation Store digitale Highlights: Top-Titel, spannende Indie-Games und Erweiterungen zu Preisen, die dir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Dort sind die Angebote ab dem morgigen Freitag wieder.

30 % Rabatt auf PlayStation Plus zum Black Friday

PlayStation Plus bis zu 30 % günstiger

Auch PlayStation Plus-Nutzer können sich über Schnäppchen freuen. Warum also mit weniger zufrieden sein, wenn man mehr haben kann? Wer am Black Friday zu PlayStation Plus wechselt, kann bis zu 30 Prozent bei einer 12-monatigen Mitgliedschaft sparen.

Aber das ist noch nicht alles: Für alle aktuellen PlayStation Plus Essential-Mitglieder gibt es richtig gute Neuigkeiten. Wer zu PlayStation Plus Extra wechselt, erhält 25 Prozent Rabatt auf die verbleibende Laufzeit und wer von PlayStation Plus Extra zu PlayStation Plus Premium/Deluxe wechselt, kann sogar 30 Prozent sparen. Mehr Spiele, mehr Rabatte, mehr Spaß – ein echtes No-Brainer-Angebot! Bestehende Premium-User gehen leider komplett leer aus. Die Angebote werden ebenfalls ab dem morgigen Freitag verfügbar sein.