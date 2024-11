PS5 30th Anniversary Edition: Lieferpannen, Fan-Freude und der Aufstieg zum Kult

Ein Highlight der Edition sollte der spezielle DualSense-Controller im Stil der originalen PlayStation von 1994 sein. Doch einige Käufer fanden stattdessen den DualSense Edge in ihrer Lieferung – ein Premium-Modell, das stolze 170 Euro mehr kostet. Ein Fehler? Sicher. Ein Glücksfall? Absolut! „Ein besserer Bug als in jedem Spiel“, scherzte ein Nutzer auf Reddit, während andere ihre Lieferungen wie Trophäen präsentierten. Besonders die japanische Variante der Anniversary Edition erregte Aufsehen. Mit einer Verpackung, die an einen nostalgischen Röhrenfernseher erinnert, traf Sony den Retro-Nerv vieler Fans.

Die PS5 30th Anniversary Edition , Sonys Hommage an 30 Jahre PlayStation, ist seit heute nicht nur ein begehrtes Sammlerstück, sondern auch der Mittelpunkt einer teils kuriosen Lieferkomödie. Mit nostalgischem Design und streng limitierter Auflage hätte die Edition eigentlich die Herzen der Fans im Sturm erobern sollen – was sie auch tat. Allerdings weniger durch Perfektion als durch skurrile Pannen, die die PlayStation-Gemeinde ebenso amüsieren wie begeistern.

