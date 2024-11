PlayStation Portal 30th Anniversary Edition: Ein Jubiläum, das den Geldbeutel feiert

Das ist keine Kritik an der PlayStation Portal an sich, die mit dem neuesten Cloud-Gaming-Feature durchaus ihren Platz als unverzichtbares PS5-Gadget gefunden hat. Aber hey, das bekommt man auch im Standardmodell – und das sogar deutlich günstiger, wenn man auf Sale-Zeiten wartet – oder noch besser als Refurbished in einem „neuen“ Zustand. Wer also traurig ist, beim 30th Anniversary Sale leer ausgegangen zu sein, dem sei gesagt: Keine Sorge, mit der PlayStation Portal verpasst ihr absolut nichts! Die einzigen, die hier wirklich weinen dürften, sind die, die nachträglich zu der gleichen ernüchternden Erkenntnis kommen – aber dann ist es auch schon zu spät.

Sony wirbt damit, das 30-jährige Jubiläum der Marke zu feiern, doch fragt man sich, was genau hier gefeiert wird. Der Triumph, die Fanbase weiter zu schröpfen? Das Gerät selbst bleibt identisch mit der regulären PlayStation Portal – dieselbe Hardware, dieselben Funktionen, dieselben Einschränkungen. Der einzige Unterschied? Eine graue Retro-Optik, die an die ursprüngliche PlayStation erinnern soll, und eine Verpackung, die nostalgische Gefühle wecken könnte. Der Preis für dieses „Upgrade“: 20 Euro Aufschlag .

