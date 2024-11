Final Fantasy 7: Rebirth – Damit Teil 3 schneller kommt, müssen Spieler auf Extras verzichten

Hamaguchi zeigt sich darüber hinaus zufrieden mit dem Feedback von Final Fantasy 7: Rebirth. Die Struktur des Spiels und die Balance seien gelungen. Dennoch gab es eine Kritik, die bei den Entwicklern angekommen ist: „Zu viele Minispiele.“ Während die Vielfalt in Rebirth von vielen Spielern geschätzt wurde, gibt es auch Stimmen, denen das Angebot überwältigend erschien. „Natürlich hängt das von persönlichem Geschmack ab“, räumte Hamaguchi ein. Aber für den dritten Teil zieht das Team eine Anpassung in Betracht: „Wir werden überlegen, wie wir den Umfang der Minispiele etwas reduzieren können.“

Die Welt von Final Fantasy 7: Rebirth ist reich an Details, Minispielen und atemberaubender Grafik – damit sollen die Spieler vorerst zufrieden sein. Zusätzliche Inhalte sind nicht geplant, dafür aber einige Anpassungen, um den dritten Teil schneller voranzubringen. Das bestätigte Naoki Hamaguchi, der Direktor des Spiels, in einem exklusiven Interview. Der Grund: Die Entwickler wollen den dritten Teil der Trilogie „so schnell wie möglich“ fertigstellen.

