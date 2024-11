Skull and Bones: In Season 4 könnt ihr die gefürchtete Schattenlegion befehligen

Ubisoft hisst die Flagge zur Season 4 in „Skull and Bones„, in der diesmal eine berüchtigte Legion in den Indischen Ozean zurückkehrt. Eine dunkle Macht erhebt sich aus dessen Tiefen: Vikram Rajan, der legendäre Pirat, ist zurück. Sein dunkler Einfluss, den viele für lange verschwunden hielten, breitet sich wie eine Seuche aus und bedroht das Leben aller, die auf den Wellen ihr Glück suchen. Was euch außerdem in der Season 4 erwartet, fassen wir hier zusammen.

Als „Großer Schatten“ befehligt Vikram nun die gefürchtete Schattenlegion, deren Angriffswellen die Freiheit der Seefahrer infrage stellen. Mit der neuen Saison kommen spannende Updates, Events und Belohnungen, die euch in eine düstere, actiongeladene Welt eintauchen lassen.

Saisonale Aufträge und Kopfgelder

Erfüllt Kopfgelder auf Piratenlords und verdient wertvolle Belohnungen, darunter einzigartige Blaupausen wie den Blightkeeper, die Drowned One’s Toll, und das Decoy Deck.

Vikram Rajan: Weltereignis

Besiegt Vikram in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden: Normal : Verdient Vikrams Versteck. Schwer : Sichert euch Vikrams Schließfach. Mythisch : Öffnet Vikrams Tresor mit wertvoller Ausrüstung wie dem Pain-Piper .

Exklusive Errungenschaft: Die Schiffsaura „Mournful Shades“, erhältlich nach dem Sieg über Vikram auf mythischer Stufe.

Kristallisiertes verdorbenes Holz

Eine neue saisonale Ressource, die direkt mit Vikrams Präsenz verbunden ist. Gerüchten zufolge enthält sie ein Stück seiner dunklen Macht.

Neue Events und Aktivitäten

Ghost Ship Defense

Ein herausfordernder Modus, in dem Spieler nachts ihre Schmuggelmanufakturen gegen geisterhafte Angriffe verteidigen müssen. Der Maangodin, ein furchterregender Feind, ist dabei der Hauptgegner.

Belohnungen:

Erfolgreiche Verteidigung : Achterteile, Silber und Produktionsschübe.

: Achterteile, Silber und Produktionsschübe. Niederlage: Trostpreise in Form von Silber und Basisressourcen.

Verfluchtes Seeungeheuer: Auferstandener Zamaharibu

Das schreckliche Ungeheuer Zamaharibu kehrt zurück und terrorisiert den Indischen Ozean. Jagt ihn und verdient einzigartige kosmetische Belohnungen wie den Unsterblichen Verschlinger oder die Rumpffarbe Erwachter Uralter.

Geisterkonvois

Die Meere werden von gespenstischen Handelsschiffen durchzogen, die nur nachts erscheinen. Diese mystischen Konvois sind widerstandsfähig gegen konventionelle Angriffe und bergen seltene Schätze.

Belohnungshighlights:

Ätherische Konvoitruhen mit Gegenständen wie Ätherischer Asche oder dem Verfluchten Banner.

Exklusiver Feind: Commodore Jonas Vanderkill

Eine neue Elite-Kriegsschiff-Herausforderung. Vanderkill ist auf der Suche nach einer mysteriösen, wertvollen Beute, die in den falschen Händen das Schicksal der Meere besiegeln könnte.

Die vierte Saison in Skull and Bones bringt damit zahlreiche Neuerungen, die euch für viele weitere Stunden fesseln werden. Die vollständigen Patch Notes hat Ubisoft hier festgehalten.