Final Fantasy VII Remake Teil 3: Luftschiffe und große Erwartungen

Die Herausforderung, eine frei begehbare und in der Luft voll zugängliche Karte zu gestalten, sei enorm, doch das Entwicklerteam sei fest entschlossen, diese Vision umzusetzen. Angesichts der hohen Erwartungen der Fans an das Finale scheint Square Enix alles daranzusetzen, ein Meisterwerk zu schaffen.

Die Welt von Final Fantasy VII Remake begeistert seit Jahren Millionen von Fans. Mit der Veröffentlichung des zweiten Teils, Rebirth, wird der Blick nun auf das große Finale der Trilogie gerichtet. Beim G-Star 2024 in Korea haben Yoshinori Kitase und Naoki Hamaguchi, führende Köpfe hinter der Serie, spannende Einblicke in die Entwicklung des dritten Teils gegeben.

