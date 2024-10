Dead by Daylight: Der populäre 2v8-Spielmodus kehrt zurück – alle Neuerungen im Überblick

Diese Neuerungen schaffen nicht nur mehr Möglichkeiten für Spieler, ihre Taktiken zu variieren, sondern erleichtern es auch den Entwicklern, in Zukunft weitere Killer in den Modus zu integrieren.

Ein weiterer Höhepunkt der neuen Version ist die Einführung von vier verschiedenen Killer-Klassen, die den Spielern helfen, ihren eigenen Spielstil weiter zu verfeinern und zu individualisieren. Jede Klasse bietet besondere Vorteile in einem spezifischen Aspekt der Jagd, was dem Modus zusätzliche strategische Tiefe verleiht.

„Das Team war von der Reaktion der Community auf den 2v8-Modus überwältigt“, erklärt Justin Brown, der Product Director von Dead by Daylight. „Deshalb wollten wir diese zweite Iteration so schnell wie möglich herausbringen, um die Spieler nicht zu lange warten zu lassen und schneller Feedback zu erhalten. Diese Herangehensweise wollen wir auch in Zukunft beibehalten.“

Behaviour Interactive hat bekannt gegeben, dass der beliebte 2v8-Spielmodus von Dead by Daylight vom 12. bis 26. November 2024 in einer überarbeiteten Version zurückkehrt. Der neue Spielmodus, der erstmals vor einigen Monaten eingeführt wurde, hat bereits viel positive Resonanz aus der Community erhalten.

