Dragon Age: The Veilguard: Legendäre Komponisten liefern den offiziellen Soundtrack

Electronic Arts und BioWare haben angekündigt, dass der zweifache Oscar-Gewinner Hans Zimmer und der GRAMMY-Preisträger Lorne Balfe den offiziellen Soundtrack für das neue Fantasy-Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ komponiert haben. Fans von Zimmer und Balfe dürfen sich auf eine musikalische Zusammenarbeit freuen, die nicht nur die Atmosphäre des Spiels prägt, sondern auch die epischen Geschichten und intensiven Charakterdramen von „Thedas“ musikalisch unterstreicht.

Hans Zimmer, der für seine bahnbrechenden Werke in Filmen wie „Dune“, „Dunkirk“ und „Interstellar“ bekannt ist, kehrt nach fast einem Jahrzehnt mit diesem Videospiel-Soundtrack in die Gaming-Welt zurück. Zimmer selbst betont die epische Natur der Story von „Dragon Age: The Veilguard“, die ihn zu ebenso monumentalen Musikstücken inspiriert hat. Die Zusammenarbeit mit Lorne Balfe, einem anerkannten Komponisten von Spiel- und Filmmusik, ermöglicht es dem Soundtrack, die emotionale Tiefe und Spannbreite der Geschichte zu erfassen und in kraftvollen Klängen widerzuspiegeln.

Lorne Balfe bringt langjährige Erfahrung bei Game-Soundtracks mit

Lorne Balfe hat in seiner Karriere an mehr als 170 Projekten mitgewirkt, darunter bekannte Titel wie „Call of Duty: Modern Warfare 2“ und „Assassin’s Creed“. Diese Erfahrung bringt er in das Projekt „The Veilguard“ ein, um eine einzigartige musikalische Welt für die Spielerzu schaffen. Auch Balfe hebt hervor, wie die Musik die immersive Spielwelt von „Thedas“ auf ein neues Niveau hebt und den Spielerhilft, sich noch stärker mit den Charakteren und ihren Geschichten zu identifizieren.

Die Musik spielt in „Dragon Age: The Veilguard“ eine zentrale Rolle, um die emotionale und narrative Tiefe des Spiels zu unterstreichen. Cody Behiel, der Audio Director des Spiels, hebt hervor, dass die Musik eine enge Verbindung zwischen den Charakteren und der Spielwelt herstellen soll. Sie begleitet die Spielerdurch epische Schlachten ebenso wie durch intime Momente und verstärkt dadurch die emotionalen Beziehungen, die im Spielverlauf entstehen.

Fans des Spiels und der Komponisten können den offiziellen Soundtrack ab dem 18. Oktober auf iTunes und Amazon Music vorbestellen. Zudem ist das Hauptthema des Soundtracks bereits jetzt auf allen gängigen Musik-Streaming-Plattformen verfügbar, sodass man schon vor dem Spielstart einen musikalischen Vorgeschmack auf „Dragon Age: The Veilguard“ bekommt. Die eigentliche Veröffentlichung des kompletten Soundtracks erfolgt am 01. November.