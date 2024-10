PS5 Pro 30th Anniversary: Handel geht leer aus, Japan schränkt Verkauf ein

Japan geht bei der Einführung der PS5 Pro einen etwas anderen Weg. In Anbetracht des weltweiten Chaos bei den Vorbestellungen hat Sony Japan den Verkaufsprozess eingeschränkt. Vorbestellungen für die Konsole können nur über den japanischen PlayStation Store getätigt werden. Käufer müssen zudem ein PlayStation Network-Konto besitzen, das in Japan registriert ist, und mindestens 30 Stunden mit einer PS4 oder PS5 gespielt haben. Dieser Zeitraum muss zwischen dem 22. Februar 2014 und dem 19. September 2024 liegen.

What do you think?