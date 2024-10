New World: Aeternum: Video stellt die Details zu den Launch-Inhalten vor

Am 15. Oktober können Spieler zum Beispiel auf neue Expeditionen, Waffen, Bedrohungen, Gebiete und Spielmodi zugreifen. Außerdem wird die Hauptstory überarbeitet und zahlreiche Verbesserungen der Lebensqualität (QoL) basieren auf umfangreichem Spieler-Feedback. Die PvP-Zone „Der Verfluchte Nebel“ erfordert das Sammeln verfluchter Dublonen, die sicher aus der Zone gebracht werden müssen. Im Zehn-Spieler-Raubzug „Hort der Gorgonen“ hingegen warten schwierige Rätsel und epische Bosskämpfe, um die Gorgonen an ihrer Armee aus Herkynen zu hindern.

Amazon Games hat ein neues Video zu New World: Aeternum veröffentlicht, in dem die Entwickler die kommenden Inhalte vorstellen, die die Spieler zum Start erwarten. Dazu gehören die PvP-Zone „Der Verfluchte Nebel“ und der Raubzug „Hort der Gorgonen“.

