Diablo IV: Vessel of Hatred – Alle Infos zum bevorstehenden Start

Das nächste Kapitel von Diablo IV, „Vessel of Hatred“, steht kurz bevor! Am 8. Oktober um 01:00 Uhr MESZ könnt Spieler in die geheimnisvollen Dschungel von Nahantu eintauchen und euch auf eine völlig neue Spielerfahrung freuen.

Doch bevor ihr euch in dieses Abenteuer stürzt, solltet ihr einen Blick auf die wichtigsten Informationen werfen, um bestens vorbereitet zu sein. In einem neuen Blogartikel und dem Vorveröffentlichungs-Livestream am 2. Oktober gewährt Blizzard detaillierte Einblicke in die Inhalte der neuen Saison 6 und der mit Spannung erwarteten Erweiterung „Vessel of Hatred“.

Was erwartet euch?

„Vessel of Hatred“ und die neue Saison werden am 8. Oktober veröffentlicht und bringen eine Vielzahl neuer Features und Herausforderungen mit sich. Egal, ob ihr auf dem PC über Battle.net oder auf Konsolen wie Xbox und PlayStation spielt – ihr könnt die Erweiterung bereits vorab herunterladen.

Um die Kampagne von „Vessel of Hatred“ zu spielen, benötigt ihr die Erweiterung selbst. Interessanterweise gibt es für Veteranen eine Option, die Kampagne direkt zu überspringen, um sich sofort in die neuen Inhalte zu stürzen. Das dürfte besonders für diejenigen spannend sein, die ihren Fokus auf Endgame-Inhalte legen.

Die Erweiterung bringt umfangreiche Updates mit sich, die das gesamte Spiel betreffen. Zu den Änderungen gehören unter anderem Anpassungen bei den Stufenaufstiegssystemen, Schwierigkeitsstufen und Paragons. Diese Updates werden nicht nur für Besitzer der Erweiterung, sondern für alle Diablo IV-Spieler verfügbar sein.

Belohnungen und Events

Wer sich zwischen dem 8. Oktober und dem 8. November in Diablo IV einloggt, darf sich auf besondere Belohnungen freuen. Neben wöchentlichen Belohnungstruhen erhaltet ihr beim Abschluss der Dunklen Zitadelle das exklusive Nahantu-Katzenreittier.

Zusätzlich werden Twitch-Drops angeboten: Durch das Schenken oder Kaufen von Abonnements in der Kategorie „Diablo IV“ könnt ihr euch weitere kosmetische Gegenstände sichern, darunter das neue Reittier „Geist der Eroberten“ und die Reittierrüstung „Ruhm des Siegers“.