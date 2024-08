Dead Rising Deluxe Remaster: Director’s Report liefert spannende Einblicke

Gleichzeitig bestätigt Capcom heute, dass die physische Disc-Version von Dead Rising Deluxe Remaster am 08. November für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint. Die digitale Version erscheint bereits am 19. September, ausgenommen in Deutschland , da der Titel dort weiterhin auf dem Index steht.

Spieler können nun während der Nutzung des Funkgeräts verschiedene Aktionen ausführen, was die Kommunikation und Interaktion in kritischen Momenten erleichtert. Zudem wurde die Funktion für ununterbrochene Anrufe optimiert, sodass diese auch während intensiver Angriffe oder Kämpfe nicht unterbrochen werden. Diese Änderungen tragen dazu bei, dass die Erfahrung noch nahtloser ist, ohne von technischen Einschränkungen gestört zu werden.

In dem neuen Video werden die zahlreichen Neuerungen der Neuauflage detaillierter erklärt. Besonders betont werden die Verbesserungen in der Lebensqualität, mit denen das Spielerlebnis der neuen Hardware gerecht wird. Immerhin liegen zwei Generationen zwischen den Veröffentlichungen und das Dead Rising Deluxe Remaster bietet mehr als nur 4K-Auflösung und 60fps.

